Песков отказался верить словам представителя США о готовности к содействию в зерновой сделке
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Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что Америка будет делать все необходимое для экспорта продовольствия из России, если РФ вернется к сделке по вывозу зерна с Украины.
В ответ на это пресс-секретарь российского президента сообщил, что в Москве не готовы верить голословным заявлениям Белого дома. Правительство России будет доверять только конкретным делам.
«На слово – нет», - уточнил Дмитрий Песков.
Его слова привело ТАСС. Россия вышла из так называемой зерновой сделки именно потому, что ее условия, на которых она согласилась участвовать в договоре, так и не были выполнены, даже несмотря на усилия Организации Объединенных Наций.