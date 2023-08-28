Песков ответил на вопрос о перспективах трехсторонней зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о перспективах трехсторонней зерновой сделки между РФ, Турцией и Катаром. Представитель Кремля отметил, что не видит субстантивных договоренностей по этому вопросу.

Слова Пескова приводят РИА Новости. Он также подчеркнул, что обсуждения еще ведутся.

«Различные варианты взаимодействия с участием Катара – в настоящий момент каких-либо субстантивных договоренностей на этот счет нет. Но, безусловно, в разных форматах различные дискуссии продолжаются», – сказал Песков.

Россия официально прекратило свое участие в зерновой сделке 17 июля. Черноморская инициатива была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель заключалась в беспрепятственной доставке зерна нуждающимся странам из Украины.

Для этого РФ открыла черноморские коридоры и позволила украинским судам проходит через них. Как ранее отмечал Владимир Путин, зерновая сделка не является эффективной для российской стороны, поскольку ее интересы не учитываются.

Ранее Песков сообщал, что сейчас ведется подготовка ко встрече Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По информации источников, стороны встретятся в сентябре. Одной из ключевых тем станет возобновление действия зерновой сделки.