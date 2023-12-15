Песков пообещал, что переговоры о вступлении Украины в ЕС затянутся на долгие годы
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Пресс-секретарь российского лидера отреагировал на известия с саммита Евросоюза о том, что политическое объединение готово начать официальные переговоры о возможности присоединения к нему украинцев.
По мнению Дмитрия Пескова, запуск таких переговоров еще ничего не означает, они могут затянуться на крайне длительный срок.
«Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями», - указал он.
Его слова привели РИА Новости. Вдобавок ко всему, по его мнению, Украина пока никак не соответствует критериям вступления в ЕС. Эту же точку зрения разделяют некоторые европейские лидеры.