Песков пообещал, что переговоры о вступлении Украины в ЕС затянутся на долгие годы

Пресс-секретарь российского лидера отреагировал на известия с саммита Евросоюза о том, что политическое объединение готово начать официальные переговоры о возможности присоединения к нему украинцев.

По мнению Дмитрия Пескова, запуск таких переговоров еще ничего не означает, они могут затянуться на крайне длительный срок.

«Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Вдобавок ко всему, по его мнению, Украина пока никак не соответствует критериям вступления в ЕС. Эту же точку зрения разделяют некоторые европейские лидеры.