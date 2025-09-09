Песков: Путин не может себе позволить отпуск на День Рождения
Путин не может позволить себе уйти в отпуск на 7 октября, рассказал Песков
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, поведал, что глава государства не может позволить себе взять отпуск. Об этом он проинформировал в беседе с ТАСС, которое состоялось на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Пресс-служба Кремля дала комментарий по вопросу журналистов о планах Путина на день рождения, который будет отмечаться 7 октября. Журналисты поинтересовались, планирует ли президент провести мини-отпуск в этот день.
«Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», — сказал Песков.
