Песков: Путин успевает и поспать, и позаниматься спортом

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, прокомментировал способность президента России Владимира Путина работать в условиях напряженного графика. Его заявление цитирует ТАСС .

Пресс-секретарь отметил, что глава государства всегда находится в состоянии максимальной концентрации и спит лишь несколько часов в сутки. Песков отметил, что даже ему порой трудно понять, откуда у Путина берутся силы.

В напряженных поездках у Путина нет возможности уделять время тренировкам, раскрыл он.

«Но, конечно, когда он в России, то старается постоянно заниматься спортом, ежедневно», — добавил представитель Кремля.

