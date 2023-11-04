Песков раскрыл, чем займется Путин в День народного единства

Президент России Владимир Путин возложит в День народного единства цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что в церемонии возложения цветов, помимо Путина, поучаствуют общественники, члены различных молодежных организаций, а также представители религиозных конфессий.

«После торжественной части глава государства традиционно общается с присутствовавшими на возложении», - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента добавил, что иных мероприятий у Путина на День народного единства не запланировано.