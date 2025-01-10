Песков раскрыл подробности возможной встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для начала переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом не требуются особые предварительные условия, важно лишь взаимное стремление лидеров к диалогу, сообщило РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Москва приветствует желание Трампа общаться с Путиным, однако на данный момент конкретных планов по организационным встречам не существует.

Как отметил представитель Кремля, вопросы, касающиеся установления контактов между Путиным и Трампом, можно будет решить только после того, как избранный президент США официально вступит в должность.

Ранее Трамп сообщил, что российский президент проявил интерес к встрече и обе стороны уже работают над подготовкой к этому событию.