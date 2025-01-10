Песков раскрыл подробности возможной встречи Путина и Трампа
Песков: для переговоров Путина и Трампа нужно обоюдное желание вести диалог
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для начала переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом не требуются особые предварительные условия, важно лишь взаимное стремление лидеров к диалогу, сообщило РИА Новости.
Песков подчеркнул, что Москва приветствует желание Трампа общаться с Путиным, однако на данный момент конкретных планов по организационным встречам не существует.
Как отметил представитель Кремля, вопросы, касающиеся установления контактов между Путиным и Трампом, можно будет решить только после того, как избранный президент США официально вступит в должность.
Ранее Трамп сообщил, что российский президент проявил интерес к встрече и обе стороны уже работают над подготовкой к этому событию.