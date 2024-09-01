Песков рассказал о «волшебной палочке» Трампа, что за сутки решит украинский конфликт
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным дал оценку предвыборным обещаниям кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа в части решения им конфликта на Украине якобы за один день.
Со слов представителя Кремля, все подобные бахвальства американца не более чем предвыборная риторика, не имеющая ничего общего с действительностью. Песков подчеркнул, что Трамп вряд ли держит за пазухой некую волшебную палочку, что мгновенно решит российско-украинское противостояние.
«Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — сказал Песков.
Ранее Песков подвел итоги президентства Байдена, отметив, что оно были настолько конфликтное по отношению к РФ, что чаша терпения России переполнена.