Чаша терпения России переполнена: Песков подвел итоги президентства Байдена

Как отметил представитель Кремля в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным, точно также в Москве относятся и к кандидату на пост президента США от Демократической партии Камале Харрис.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, кто предпочтительнее для Москвы — действующий глава американского государства Джо Байден или миллиардер Дональд Трамп, заметил, что первый более опытный и прогнозируемый, поэтому он удобнее для РФ.

«У нас нет кандидата. Но, конечно, демократы более предсказуемы. И то, что говорил Путин о предсказуемости Байдена, это относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис», — сказал Песков.

В то же время Песков подчеркнул, что за время президентства Байдена американской администрацией было сделано столько ошибок и конфронтаций с Россией, что «чаша уже переполнена».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Россия достигнет целей СВО, несмотря на заявления Украины о «планах победы».