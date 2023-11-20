Песков рассказал, по каким темам выскажется Путин на саммите G20

19 ноября стало известно, что российский лидер примет участие в онлайн-формате саммита «Большой двадцатки», организованного Индией. Заседание G20 запланировано на среду, 22 ноября. Также Путин выступит на заседании БРИКС на этой неделе.

«Повестка понятна – это нынешняя ситуация весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована», – сказал Песков.

«Большая двадцатка» представляет объединение правительств и центральных банков стран с наиболее развитыми и развивающимися экономиками. В состав G20 входят такие страны, как Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, Южно-Африканская Республика, Япония, Саудовская Аравия, а также представители Европейского союза (ЕС) и Африканского союза (АС).

Саммит «Большой двадцатки» проходил в 2022 году на Бали, а в 2023 году – в Нью-Дели. На мероприятиях от России присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров.