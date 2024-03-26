Песков: результаты Путина на выборах — «мировой феномен»

Практически все российское общество солидарно с политикой Владимира Путина, противников крайне мало. Именно этим можно объяснить высокие результаты, которые он набрал на прошедших в середине марта президентских выборах в России, отметил в беседе с АИФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул Песков, Путин — абсолютный трудоголик, работающий, не глядя на часы. С каждым годом работа президента России становится сложнее, а ответственность — больше.

«Цифры, с которыми выиграл Путин, они же беспрецедентные. Все-таки 87% голосов за после 24 лет у власти - это мировой феномен, при такой высокой явке. И по чистоте эти выборы тоже абсолютно беспрецедентные, никаких серьезных нареканий к ним у наблюдателей не было», — заявил пресс-секретарь.

Песков признался, что вопросы спецоперации на Украине стали неотъемлемой частью рабочего дня Путина.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что США предстоит уступить место многополярному миру, где господствуют готовность к диалогу, взаимоуважение и справедливость.