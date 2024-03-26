США предстоит уступить место многополярному миру, где господствуют готовность к диалогу, взаимоуважение и справедливость, заявил в беседе с изданием «Аргументы и факты» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, как бы ни старались власти в Вашингтоне отчаянно удержаться на мировом Олимпе, но им придется с него слезть. Песков напомнил, что у США проблема на проблеме как во внешней, так и внутренней политике: они не способны удержать мировую экономику, региональные конфликты и даже собственный доллар.

«И поэтому они будут изо всех сил пытаться цепляться за Олимп, обламывая ногти, зубы. Мы помним, как долго разваливалась Римская империя. Но и эта империя развалится. С Олимпа придется слезть и оставить место многополярному миру, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу», — сказал Песков.

Ранее лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек констатировал, что РФ движется к победе над атлантическими державами на территории Украины.