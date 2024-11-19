Песков: РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии

При нападении на Россию либо Белоруссию агрессор может получить ответ в виде применения ядерного оружия. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Его точку зрения привело издание Ura.ru.

Пескова спросили, будет ли РФ считать элементом нападение на нее использование американских ракет. Тот ответил, что такое возможно и даже при применении неядерных сил Россия в состоянии ответить применением ядерного оружия.

«РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае применения оружия против нее или союзного государства Беларуси при создании критической угрозы», — ответил он журналистам.

По его мнению, ядерное сдерживание необходимо для того, чтобы агрессор понимал неотвратимость возмездия за нападение. Песков добавил, что обновление ядерной доктрины России произошло вовремя, этого потребовало изменение международной обстановки. При этом вероятный противник не будет знать ни места, ни масштабов такого ответа. Неопределенность применения ядерных сил является составной частью соответствующей доктрины.

Ранее Песков уже заявлял, что Владимир Путин четко излагал позицию России по поводу разрешений Запада на удары ВСУ по российским объектам. Любое прямое вмешательство в состоянии изменить природу конфликта, поскольку неизбежно повлечет за собой российский ответ.