На на одну страну в мире не обрушивалось такое количество ограничительных мер извне, как на Российскую Федерацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако, как подчеркнул он, ни одна страна не справлялась так эффективно с санкционным ударом, как РФ, выстояв с честью в экономической и политической борьбе с Западом.

«Наше государство действительно амбициозно. И оно не только справилось с этим давлением, справилось с ударом беспрецедентных санкций. Здесь нужно напомнить, что ни одно государство мира за свою историю не справлялось с таким санкционным ударом, как тот, который был нанесен нам», - сказал Песков в беседе с телеканалом «Россия 24».

Представитель Кремля подчеркнул, что российская экономика не только выстояла в данных сложных условиях, но и смогла, начиная с 2023 года, перейти в эффективную траекторию роста.