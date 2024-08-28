Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал комментарий журналистам по поводу заявлений представителей киевского режима о плане победы над Россией. Песков отметил, что Россие удастся «достигнуть всех поставленных целей» в ходе СВО. Об этом в среду, 28 августа, он сообщил на брифинге.

По словам официального представителя Кремля, такие изречения украинских властей он слышит уже не в первый раз. Российская сторона осознает, как работает политический режим противника и сможет добиться осуществления всех планов.

«Мы отдаем себе отчет в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию. И достигнем всех поставленных целей», — заявил Песков.

Накануне украинский лидер Владимир Зенский, президентский срок которого завершился еще в мае, сказал, что у него есть «план победы над Россией». По словам политика, вторжение под Курск, которое произошло 6 августа — его первая часть.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пообещал осенью познакомить американского президента Джо Байдена и кандидатов на его должность с планом по завершению украино-российского конфликта.