В столице Казахстана состоялась важная встреча лидеров России и Китая.

В столице Казахстана состоялась важная встреча лидеров России и Китая. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, которые, по оценке главы российского МИДа Сергея Лаврова, прошли в атмосфере полного взаимопонимания.

Беседа двух лидеров продолжалась около часа и охватила широкий спектр вопросов. Обсуждались как двусторонние отношения, так и совместные действия в рамках международных организаций, включая ООН, БРИКС и ШОС.

По словам Пескова, встреча прошла просто отлично. Об этом пресс-секретарь президента страны рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Встреча состоялась в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане под девизом «Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию». Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана утром 3 июля специально для участия в этом мероприятии.

Эксперты отмечают, что успешные переговоры лидеров России и Китая могут иметь значительное влияние на геополитическую ситуацию в регионе и мире в целом. Ожидается, что по итогам саммита ШОС будут приняты важные решения, направленные на укрепление сотрудничества между странами-участницами организации.

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