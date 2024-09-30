Песков: СВО должна завершиться достижением результатов для России

Опытные и знающие политики могут иметь различные мнения относительно конфликта в Украине, однако Россия считает, что специальная военная операция должна закончиться выполнением всех установленных ранее целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА Новости.

«Несомненно, у опытных политиков могут быть свои взгляды на ситуацию вокруг Украины. Однако мы придерживаемся мнения, что специальная военная операция должна завершиться достижением всех целей, которые были поставлены», — отметил Песков.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналиста о реакции Кремля на заявление президента Сербии Александра Вучича, который прогнозировал, что конфликт на Украине может затянуться на срок не менее десяти лет и закончится по «корейскому» сценарию.

Ранее Путин заявил, что СВО имеет освободительный характер и обоснованность.