Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Вашингтона передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. В беседе с журналистами в четверг, 7 сентября, Песков назвал эти шаги «очень плохой новостью».

6 сентября Пентагон сообщил, что США передадут ВСУ снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи, который оценивается в 175 млн долларов.

«Применение снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями. И применение этих снарядов вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями», – сказал Песков.

Он добавил, что последствия применения таких видов боеприпасов ощущается на следующих поколениях. Песков считает, что сценарий Югославии может повториться на тех территориях Украины, где ВСУ начнут применять такие боеприпасы.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что ответственность за последствия таких шагов целиком и полностью будет лежать на США.

В марте 2023 года заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна планирует передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном.

Владимир Путин в ответ на такие заявления сообщил, что Россия незамедлительно отреагирует на эти действия, поскольку боеприпасы такого типа являются уже оружием с ядерным компонентом.

Обедненный уран получают в результате выделения изотопа-235. Он отличается высокой плотностью и прочностью. Благодаря этим качествам обедненный уран применяется как при производстве брони для военной техники, так и для боеприпасов, например, сердечников для бронебойных снарядов.

В прошлом году МИД РФ направил ноту протеста странам, которые бесконтрольно передают Киеву оружие и боеприпасы, в том числе натовского образца. Однако никакой реакции от таких государств, среди которых США и члены ЕС, не поступало.