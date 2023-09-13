Песков заявил, что санкции в отношении КНДР не влияют на сотрудничество с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкциями в отношении КНДР никак не повлияют на сотрудничество с Россией. Об этом Песков сообщил в интервью телеканал «Россия».

Песков отметил, что РФ сохраняет свою позицию в ООН в отношении санкционной политики против Северной Кореи.

«Но это не может, не должно и не будет препятствием для дальнейшего развития российско-северокорейских отношений», — сказал Песков.

В среду, 13 сентября, президент России Владимир Путин проводит встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Стороны проводят переговоров на космодроме «Восточный».

Высший руководитель КНДР заявил, что для его страны отношения с Россией являются приоритетными. Ким Чен Ын считает, что специальная военная операция на Украине — это «священная борьба».

Ранее Путин и Ким Чен Ын встречались в апреле 2019 года. Тогда стороны обсудили ядерный потенциал корейского полуострова.