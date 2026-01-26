«Пингвины в президентском саду». Фото с птицами на территории Белого дома взорвало соцсети

Представители Секретной службы США в разговоре с РИА Новости категорически опровергли информацию о том, что на территории Белого дома когда-либо находились живые пингвины.

Этот вопрос возник после того, как в социальной сети X официальный аккаунт администрации президента опубликовал изображение стаи этих птиц в заснеженном саду резиденции.

«Нет, не было», — заявил агентству сотрудник ведомства, отвечая на соответствующий запрос.

Использование образа пингвина в публикациях американской администрации совпало с периодом активизации интереса Вашингтона к Гренландии. Ранее, в январе, в сети уже появлялся сгенерированный изображение, на котором бывший президент Дональд Трамп был запечатлен с пингвином на фоне гренландских пейзажей. Эта публикация вызвала оживленную дискуссию среди пользователей, многие из которых поспешили указать на биологическую неточность: пингвины в природных условиях в Гренландии не обитают.

Ранее сообщалось о том, что заявления президента США Дональда Трампа о возможности покупки Гренландии только укрепили отношения между островом и метрополией.