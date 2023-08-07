Писателя Глуховского* заочно приговорили к восьми годам тюрьмы по делу о дискредитации ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии писателя Дмитрия Глуховского* по делу о дискредитации ВС РФ и распространении фейков о российской армии, сообщили ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Глуховскому вынесен приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайта электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета на четыре года», – сообщил собеседник агентства.

Обвинение основывается на действиях Глуховского* в период с 10 марта по 10 мая 2022 года. Писатель, проживая в другой стране, выложил в соцсетях тексты и видео, в которых содержится ложная информация о действиях российских военнослужащих. В искусственно смонтированном видеоролике используются ложные фрагменты, на которых солдаты ВС РФ якобы совершают преступления.

На писателя возбудили уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ 7 июня 2022 года. Глуховский* объявлен в розыск. Из открытых источников известно, что писатель также является гражданином Израиля и имеет виды на жительство в двух европейский странах – Испании и Германии.

Глуховскому* 44 года. В октябре 2022 года Министерство юстиции России признало публициста иноагентом. Он написал романы «Текст», «Метро 2033» и «Пост». Автор покинул РФ после начала специальной военной операции на Украине.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом