В политических кругах Германии отсутствует однозначная позиции по заморозке конфликта на Украине. Это подтвердил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Как сообщает агентство DPA, во время своего визита в Варшаву глава бундесвера заявил, что указанный шаг принесет пользу исключительно Москве и президенту России Владимиру Путину. Таким образом он фактически подмыл недавнее предложение лидера фракции Социал-демократической партии Германии Рольфа Мютцениха, который ранее, выступая в бундестаге, призвал к заморозке украинского конфликта.

«В конце концов, это помогло бы только [президенту РФ Владимиру - прим.ред.] Путину», — заявил министр.

Писториус посетовал, если же заморозка или прекращение огня на Украине все же произойдет, то это гарантировано приведет к усилению позиций России.

Напомним, на минувшей неделе депутаты бундестага Германии в очередной раз отклонили инициативу поставок киевскому режиму крылатых дальнобойных ракет Taurus.

Как пояснял не раз Олаф Шольц, отправка Украине указанных типов вооружений в обязательном порядке предполагает присутствия рядом с пусковыми установками военнослужащих бундесвера, а значит их прямое нахождение на Украине, чего допустить невозможно.