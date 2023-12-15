Пленный боец ВСУ рассказал, как потерял 43 сослуживца за 3 дня

Как рассказал украинский солдат, в боях под Работино из 48 отправленных для контратаки бойца до конца 3-х суток смогли дожить лишь пятеро. По словам солдата, за 3 месяца из 200 его сослуживцев осталось около 10 человек. Известно, что рота пленного проходила обучение на территории Британии, которое, тем не менее продлилось лишь месяц.

Недавно российское Минобороны сообщало о поражении скоплений бригады украинских ВС на территории Запорожской области.

В ведомстве сообщили, что оно было нанесено «умелыми» действиями подразделений группировки ВС РФ, артиллерии и тяжелых огнеметных систем с авиационной техникой.

Там также уточнили, что в результате данных действий ВСУ потеряли до 55 человек, 2 бронированные машины и 2 автомобиля.