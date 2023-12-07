Украинским властям, ворующим деньги из федерального бюджета, плевать на обычных граждан. Эта страна не стоит того, чтобы за нее воевать. Соответствующее заявление сделал попавший в плен боец ВСУ Виктор Набоков во время беседы с журналистами. Слова украинского солдата передает издание РИА Новости .

В своем обращении Набоков призвал молодых людей с Украины не вестись на пропаганду и не идти на фронт ради действующей власти. Он заявил, что в этом случае воевать «не за кого» – лишь за «государство, которому плевать на простых селян».

Пленный также рассказал, что до того, как его мобилизовали, он работал по гражданской специальности и даже не проходил срочную службу из-за своих проблем со здоровьем. Он сообщил, что ему выдали повестку во время постановки на трудовой бирже.

В беседе с изданием он также сообщил, что за 7 месяцев службы он ни разу не был в отпуске. У его бригады большие потери и были даже случаи самовольного ухода с позиций со стороны военнослужащих, рассказал Набоков.