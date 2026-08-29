«Петля смерти» снова берет свое: в Красноярском крае пятый день ищут 65-летнего пенсионера

В Красноярском крае спасатели пятые сутки ведут поиски 65-летнего мужчины, пропавшего во время сплава по реке Мана. Как информирует телеграм-канал SHOT, турист перестал выходить на связь на участке между деревней Кожелак и селом Нарва — в районе, известном среди местных как «петля смерти», сообщил MK.RU.

По данным издания, поисковые работы серьезно осложняются сложным и труднодоступным рельефом таежной местности. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда обследуют русло и береговую линию реки. Три дня назад поисковая группа прошла более 40 километров от деревни Голубевка до села Нарва, однако обнаружить какие-либо следы пропавшего пенсионера не удалось.

По информации издания, это уже не первый загадочный инцидент на Мане за нынешнее лето. Ранее сообщалось о 39-летнем рыбаке, чья лодка перевернулась на реке. Двум его товарищам удалось спастись, а сам мужчина исчез — и поиски, как и в текущем случае, не дали результата. И это не единичные случаи: за последние несколько лет в окрестностях Маны и соседних таежных территориях бесследно исчезли еще несколько человек.

Несмотря на недобрую славу региональных мест, популярность сплавов по Мане не падает. Туристы продолжают приезжать сюда, чтобы испытать судьбу. Этим летом стоимость трехдневных сплавов, по информации SHOT, выросла до ₽14–15 тыс. с человека, однако количество желающих, готовых рискнуть, не уменьшилось.

Ранее юрист назвал возможную причину бесследного исчезновения семьи Усольцевых в тайге.