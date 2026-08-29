Рюкзаки, тетради и помощь детям Донбасса: в Луховицах стартует акция «Собери ребенка в школу»

Мероприятие направлено на оказание помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Организаторами акции на муниципальном уровне выступают «Волонтеры Подмосковья» и молодежный центр «Юнимакс».



Принять участие в благотворительной инициативе может любой желающий. Для этого достаточно принести в пункты сбора школьные принадлежности, канцелярские товары и другие необходимые для учебы вещи. Собранная помощь будет передана на региональный склад, после чего направлена детям, проживающим в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на другие освобожденные территории.



Руководитель молодежного центра «Юнимакс», депутат муниципального округа Луховицы Дмитрий Силаев призвал жителей активно присоединяться к акции. Он отметил, что даже самый скромный вклад может стать важной поддержкой для ребенка, который готовится к новому учебному году.



Пункты приема организованы на базе молодежного центра «Юнимакс» по трем адресам: в Луховицах на улице Мира, дом 4б; в поселке Белоомут на Советской площади, дом 1; в поселке Астапово на улице Зеленой, дом 51г. Они будут работать в будние дни с 9:00 до 18:00.



Помимо этого, будут работать специальные точки сбора: 2 сентября с 10:30 до 17:00 в книжном магазине в Луховицах по адресу улица Пушкина, дом 141, а также 5 сентября с 11:00 до 15:00 на праздновании Дня поселка Белоомут.