Все готово к 1 сентября: министр просвещения сообщил Путину о завершении подготовки к учебному году

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил о полной готовности системы образования к старту нового 2026/27 учебного года. По его словам, все запланированные подготовительные мероприятия успешно завершены, сообщил ТАСС.

Глава ведомства также отметил, что в настоящее время выстроено единое образовательное пространство: все школы страны перешли на работу по единым федеральным программам. Это, по его мнению, обеспечивает равные условия получения знаний для всех учеников независимо от региона проживания. Кравцов подчеркнул, что система образования полностью готова принять детей и начать учебный процесс в штатном режиме.

«Система образования готова к началу учебного года. Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство. Все школы работают по единым федеральным программам», — сказал Кравцов.

РИА Новости в своем телеграм-канале уточнило, что соответствующее заявление было сделано во время отчета президенту РФ Владимиру Путину. Мероприятие проходило по видеосвязи.

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