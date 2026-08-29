Дороги, освещение и опиловка: что волнует жителей Астапова и какие вопросы удалось решить на встрече с главой округа

Мероприятие прошло при участии главы муниципального округа Луховицы Марка Черемисова, его заместителей, депутатов фракции «Единая Россия», а также руководителей профильных ведомств и коммунальных служб.



На диалог с властями пришли более 30 местных жителей. Еще семь обращений поступили от астаповцев заранее, до начала встречи.



Ключевыми темами, которые волновали собравшихся, стали состояние дорог, работа уличного освещения, благоустройство придомовых территорий, необходимость санитарной обрезки деревьев и кустарников, качество жилищно-коммунальных услуг.



Как отметил Марк Черемисов, часть проблем удалось снять с повестки сразу — по ним были даны поручения ответственным службам с указанием конкретных сроков исполнения. Остальные вопросы взяты на контроль для дальнейшей проработки. Встреча, по словам главы, в очередной раз показала востребованность такого формата общения, который позволяет оперативно реагировать на нужды жителей и находить решения в кратчайшие сроки.

«Каждое обращение взяли на контроль. Благодарю жителей поселка Астапово и соседних населенных пунктов за активное участие, вопросы и идеи», — отметил глава муниципального округа Марк Черемисов.