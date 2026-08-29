Огонь под крышей: в элитном ЖК «Империал» на Киевской улице загорелась мансарда — пожару присвоили повышенный ранг

В Санкт-Петербурге произошло возгорание в мансардном помещении 19-этажного жилого комплекса «Империал», расположенного на Киевской улице. Площадь пожара, по данным спасателей, составляет 40 квадратных метров, сообщил ТАСС.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по городу уточнили, что возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Это свидетельствует о том, что для ликвидации огня требуется привлечение дополнительных сил и средств. В настоящий момент к тушению привлечены восемь единиц специализированной техники и 32 человека личного состава ведомства.

На данный момент сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало. Работу аварийных служб и правоохранительных органов на месте происшествия координирует прокуратура Московского района Санкт-Петербурга. Причины возгорания и обстоятельства случившегося устанавливаются.

«29 августа в 13:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Киевская улица, дом 3. В 19-этажном жилом здании на мансардном этаже в помещении площадью 40 кв. м происходит горение обстановки по всей площади. В 13:34 пожару присвоен дополнительный номер 1-бис», — говорится в сообщении.

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