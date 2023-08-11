По расследованию дела Хантера Байдена назначен спецпрокурор

Расследованием дела Хантера Байдена, сына текущего президента США, будет заниматься федеральный прокурор Дэвид Вайс. Об этом пишет РИА Новости , сообщив, что Вайс назначен спецпрокурором.

Известно, что такое решение принял министр юстиции Меррик Гарланд 11 августа. Расследование, как уточняется, достигло той стадии, которая предполагает назначение спецпрокурора.

Таким образом, Вайс продолжит расследование и сможет осуществить уже все необходимые следственные действия.