По расследованию дела Хантера Байдена назначен спецпрокурор
Фото: [©Юки Ивамура/РИА Новости]
Расследованием дела Хантера Байдена, сына текущего президента США, будет заниматься федеральный прокурор Дэвид Вайс. Об этом пишет РИА Новости, сообщив, что Вайс назначен спецпрокурором.
Известно, что такое решение принял министр юстиции Меррик Гарланд 11 августа. Расследование, как уточняется, достигло той стадии, которая предполагает назначение спецпрокурора.
Таким образом, Вайс продолжит расследование и сможет осуществить уже все необходимые следственные действия.