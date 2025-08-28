По телевидению КНДР впервые показали кадры участия военных в боях за Курскую область

В репортаже показан высокий боевой дух, мужество и взаимовыручка северокорейских солдат. В подписи к видео говорится, что КНДР гордится своими воинами, которые не только помогают России, но и приобретают бесценный опыт для «будущей войны с США».

Напомним, 22 августа в штаб-квартире Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) прошла торжественная церемония вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии (КНА).

Мероприятие началось с исполнения гимна КНДР и минуты молчания в память о погибших военнослужащих. На церемонии присутствовали члены Центрального военного комитета ТПК, командиры Министерства обороны, военно-политические командиры крупных соединений КНА и семьи погибших бойцов.

Председатель КНДР Ким Чен Ын лично вручил награды участникам операции в Курской области, подчеркнув стратегическое значение сотрудничества с Россией. По его словам, Москва доказала, что является «настоящим другом», в отличие от западных партнеров, «чьи слова не стоят ничего».

Ранее КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке к ядерной войне.