Джордже Симион, занявший первое место на прошедших на минувших выходных выборах президента Румынии, требует незамедлительной компенсации от Киева за систему противовоздушной обороны Patriot, переданную Вооруженным силам Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала Digi24.

Ранее на Украине высказывались опасения, что победа ультраправого политика на выборах в Румынии может стать «катастрофой» для Киева. В подтверждение этого предположения, 8 мая Симион заявил, что в случае своего избрания он не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине.

Он подчеркнул, что его позиция по украинскому конфликту — это нейтралитет, отказ от поставок оружия и полное соответствие политике администрации президента США Дональда Трампа.

«Украина нуждается в нас, а не наоборот. Мы хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях. За систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом, и другие расходы, которые румыны обеспечили из своего кармана, мы должны получить взаимную выгоду», — сказал Симион.

Кроме того, лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» заявил, что в случае его избрания президентом Румыния больше не будет предоставлять финансовую помощь другим государствам, сосредоточившись на развитии исключительно румынской экономики.

Ранее сообщалось, что, по итогам первого тура лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион уверенно лидирует, набрав 40,67% голосов, а мэр Бухареста Никушор Дан — 20,94%. Между ними сосредоточена основная гонка за пост президента страны. Кандидат от правящей коалиции — Антонеску — не прошел первый тур, уступив в нем оппонентам с разницей в более чем 18 тыс. голосов.