Почему Франция заговорила об импичменте? Заявление Макрона о России раскололо страну

Основатель и лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резкой критикой в адрес президента Эммануэля Макрона. Поводом для скандального заявления стало решение французского лидера отправить в Польшу три многофункциональных истребителя Rafale для усиления противовоздушной обороны страны.

На своей странице в социальной сети X политик опубликовал гневный пост, в котором обвинил Макрона в эскалации конфликта и прямо призвал инициировать процедуру импичмента. «Президент Макрон планирует передать Польше три самолета Rafale для применения против России. Он жаждет войны! Я требую немедленного начала процесса отстранения его от власти!» — заявил Филиппо.

Ранее, в ходе пресс-брифинга в четверг, глава французского государства сообщил о предполагаемом нарушении воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами, которые, по его утверждению, могли иметь российское происхождение. В качестве ответной меры и в рамках выполнения союзнических обязательств перед НАТО было принято решение о временном размещении авиационной группы для помощи в охране воздушных границ.

Ранее эксперт дал оценку вероятности отстранения Макрона от власти.