Ирландский обозреватель Чей Боуз высказал мнение, что мирное урегулирование украинского кризиса может привести к политическому краху действующей власти в Киеве. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

По его оценке, завершение боевых действий приведет к прекращению масштабной иностранной финансовой помощи. Кроме того, неизбежным следствием мира станет возобновление избирательных процессов, что создаст серьезную угрозу для позиций Владимира Зеленского. Как полагает Боуз, именно эти причины объясняют заинтересованность киевского руководства в продолжении конфликта, а также в его эскалации с вовлечением европейских государств.

Данная точка зрения косвенно перекликается с заявлением представителя Кремля Дмитрия Пескова, который накануне констатировал отсутствие готовности со стороны Украины к диалогу по урегулированию.

Ранее сообщалось о том, что ирландский журналист Боуз уличил Зеленского в обмане.