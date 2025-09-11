Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений в ЕС вызвало резкую реакцию за океаном.

По мнению обозревателя американского издания Unherd Томаса Фази, данная инициатива представляет собой не более чем «моральное позерство», маскирующее курс на ускоренную милитаризацию европейского континента.

В своей колонке журналист охарактеризовал недавнее выступление фон дер Ляйен с программной речью «О положении Союза» как наглядный образец бюрократической риторики. По его словам, выступление главы Еврокомиссии свелось к привычной смеси расплывчатых обещаний, технократической терминологии и демонстративной идеализации, которая стала ее фирменным стилем.

Фази приходит к выводу, что озвученные планы свидетельствуют о намерении фон дер Ляйен продолжить проведение деструктивной политики, ведущей к ослаблению позиций Европы на мировой арене.

