В ходе встречи в Вашингтоне американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении Соединённых Штатов закупить у Финляндии ледоколы и, что важнее, перенять передовой опыт северной страны в области их проектирования и строительства.

Комментируя достигнутые договорённости, Трамп подчеркнул взаимовыгодный характер сделки.

«Мы добились, думаю, довольно выгодной цены. Но вы не просто продадите нам суда — вы будете учить нас ледокольному делу», — заявил президент США в Белом доме своему финскому коллеге.

Это решение выглядит закономерным, поскольку Финляндия признана мировым флагманом в данной отрасли. Статистика подтверждает её лидирующие позиции: финскими инженерами созданы проекты примерно 80% всех существующих в мире ледоколов, а на верфях этой страны было построено около 60% таких судов.

