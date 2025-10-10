Почему Трамп просит Финляндию научить США «ледокольному делу»? Раскрыт секрет стратегической сделки двух стран
Трамп: США намерены освоить финские технологии строительства ледоколов
Фото: [Ледоколы ФГУП «Атомфлот»/Медиасток.рф]
В ходе встречи в Вашингтоне американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении Соединённых Штатов закупить у Финляндии ледоколы и, что важнее, перенять передовой опыт северной страны в области их проектирования и строительства.
Комментируя достигнутые договорённости, Трамп подчеркнул взаимовыгодный характер сделки.
«Мы добились, думаю, довольно выгодной цены. Но вы не просто продадите нам суда — вы будете учить нас ледокольному делу», — заявил президент США в Белом доме своему финскому коллеге.
Это решение выглядит закономерным, поскольку Финляндия признана мировым флагманом в данной отрасли. Статистика подтверждает её лидирующие позиции: финскими инженерами созданы проекты примерно 80% всех существующих в мире ледоколов, а на верфях этой страны было построено около 60% таких судов.
