Почему встреча в Кремле была бы подарком для Путина? Мнение немецких экспертов

По мнению аналитиков немецкого делового журнала Handelsblatt, возможный приезд Владимира Зеленского в Москву для встречи с Владимиром Путиным будет иметь стратегические последствия, выгодные в первую очередь российской стороне.

В материале издания утверждается, что сам факт проведения переговоров в столице России предоставит Кремлю существенные преимущества и укрепит его дипломатические позиции в рамках конфликта.

В ходе итогового брифинга по результатам своего визита в КНР Владимир Путин обратился к вопросу о возможности диалога с украинской стороной. Российский президент заявил, что Москва готова к встрече, инициировав приглашение Владимиру Зеленскому прибыть в российскую столицу. При этом Путин акцентировал внимание на правовом статусе своего визави, указав, что считает его лишь «действующим главой администрации», поскольку, по мнению Кремля, президентские полномочия Зеленского де-юре прекратились.

