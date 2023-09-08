Почти четырнадцать тысяч человек следят за безопасностью на выборах в Подмосковье

Сегодня в Подмосковье стартовали двенадцать избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Московской области.

В регионе работает почти четыре тысячи избирательных участков. Порядок и безопасность на них обеспечивают около четырнадцати тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказал журналистам в центре общественного наблюдения за выборами секретарь Избирательной комиссии региона Руслан Фурс.

«Все три дня голосования задействованы десять тысяч сотрудников полиции, девятьсот сотрудников ГИБДД, полторы тысячи сотрудников частных охранных предприятий, восемьсот сотрудников Росгвардии, семьсот дружинников — всего почти четырнадцать тысяч человек», — отметил он.

По словам Фурса, на 2 985 избирательных участках установлены рамки металлодетекторов, остальные оборудованы ручными металлодетекторами.

Также в области развернули 320 пунктов для резервного голосования. Они предусмотрены на случаи непредвиденных обстоятельств.

«Из них (пунктов для резервного голосования. — прим. ред.) 213 — стационарные помещения и 107 — мобильные», — подчеркнул Фурс.

Ранее сообщалось, что избирательная кампания в Московской области полностью охвачена видеонаблюдением.