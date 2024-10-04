Под Воронежем на площади 2 тыс. кв. м полыхает склад с пропиленом

Под Воронежем загорелся склад с пропиленом, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что огонь охватил 2 тыс. кв. м. в Новоусманском районе в селе Бабяково. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте чрезвычайного происшествия работают 50 специалистов МЧС. Также в тушении огня задействованы 17 единиц специальной техники.

В МЧС добавили, что на данный момент существует угроза перехода огня на соседний склад.

Пропилен (или пропен) представляет собой органическое соединение ненасыщенное углеводородом. Это бесцветный газ с характерным сладковатым запахом, который используется в различных отраслях. Пропилен является важным сырьем в химической промышленности и используется для производства пластика, растворителей, синтетических волокон, химикатов.

Ранее сообщалось, что специалисты МЧС ликвидировали пожары на нефтебазах в Пермском крае и Воронежской области.