Ликвидированы пожары на нефтебазах в Пермском крае и Воронежской области

В Пермском крае ликвидировали пожар на нефтебазе, сообщило РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Ранее в промышленной зоне Осенцы в Перми на территории промзоны загорелась нефтебаза на территории 10 тыс. кв. м. Огнеборцы старались не допустить распространения пожара на другие постройки и сухую растительность.

Как отметили в МЧС РФ, на данный момент специалисты устанавливают причины случившегося и проводят проверку.

Также удалось ликвидировать возгорание на нефтебазе в Воронежской области, где ранее произошел пожар из-за вражеского беспилотника. По информации губернатора региона Василия Гусева, пожар возник на пустом резервуаре базы. Глава региона подчеркнул, что ущерба базе инцидент не нанес.

Ранее в Воронежской области ликвидировали при помощи системы РЭБ украинский беспилотник. Он упал на территорию нефтехранилища, из-за чего там начался пожар.