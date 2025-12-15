Подчиненные Кадырова привезли россиянке корову и быка после обращения

Жительница Чеченской Республики Тоита Абдулаева из Шелковского района решила обратиться за помощью к главе региона Рамзану Кадырову из-за сложной жизненной ситуации и получила мгновенный ответ, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «ЧП Кавказ».

В своем письме россиянка попросила главу республики предоставить ей корову, чтобы продолжить заниматься сельским хозяйством.

Обращение, по всей видимости, было получено незадолго до выхода Кадырова в прямой эфир. Глава республики ознакомился с ним и поручил своим подчиненным посетить Абдулаеву.

Помощники главы республики не только выполнили просьбу женщины, но и превысили ее ожидания, передав в хозяйство семьи не только корову, но и быка.

