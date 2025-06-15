Подполковник США Дэвис призвал Вашингтон вывести войска из Сирии и Ирака

США нужно вывести свой войска с территории Сирии и Ирака, так как Иран может их атаковать, заявил в соцсети X подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он призвал Вашингтон обратить внимание на то, как иранские ракеты легко проникают сквозь израильский «железный купол».

Американские войска в Сирии и Ираке не обеспечивают национальную безопасность США, более того, там они сами находятся в уязвимом положении, отметил Дэвис.

15 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчизаявил сказал, что, по данным Тегерана, США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в атаке на Иран.

Ранее сообщалось о том, что Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля.