Хайфа в огне: Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля

Иранские военные выпустили ещё одну партию баллистических ракет по Израилю, как сообщило агентство Fars.

В информации, предоставленной агентством, говорится о том, что запуск был осуществлён силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — элитного подразделения вооружённых сил Ирана.

По информации от израильских служб спасения, как минимум три ракеты попали в жилые дома. В результате падения ракеты в Хайфе есть пострадавшие.

В израильских социальных сетях появилась информация о том, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве после попадания иранской ракеты произошел пожар. Видеозапись с места событий была опубликована в социальных сетях.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.