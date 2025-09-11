Покушение в Юте: почему гибель консерватора стала личной болью для Трампа

Президент США Дональд Трамп подтвердил трагическую новость о смерти известного консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

Инцидент со смертельным исходом произошел в штате Юта.

В своем обращении Трамп охарактеризовал Кирка как выдающуюся и легендарную личность. По словам политика, Чарли Кирк обладал уникальной способностью понимать и чувствовать чаяния американской молодежи, не имея в этом равных.

Трамп также подчеркнул, что Кирк был всеобщим любимцем, вызывавшим всеобщее восхищение, и выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Покушение на жизнь активиста произошло 10 сентября в стенах Университета долины Юта во время его публичного выступления. Нападавший ранил Кирка выстрелом в шею. Несмотря на оперативные действия службы безопасности и экстренную медицинскую помощь, его жизнь спасти не удалось — после госпитализации в критическом состоянии он скончался.

Ранее сообщалось о том, что силовики задержали стрелка, напавшего на союзника Трампа, демократа Чарли Кирка.