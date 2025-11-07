«Политическая дуэль». Противостояние Белого дома и мэрии Нью-Йорка: к чему приведут иммиграционные рейды?
Трамп заявил о намерении продолжать борьбу с преступностью в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп высказался о намерении его администрации активизировать борьбу с преступностью в Нью-Йорке.
Поводом для такой реакции стала победа демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра мегаполиса. Комментируя возможное продолжение рейдов иммиграционных служб в городе, Трамп сделал следующее заявление:
«Если это преступники, мы хотим выдворить их. В идеале нам не пришлось бы этим заниматься, потому что он (Мамдани – ред.) сам выдворил бы преступников. Но, похоже, что нет, нам придется выдворять преступников».
Ранее сообщалось о том, что выступление Трампа прервалось из-за обморока менеджера Novo Nordisk.