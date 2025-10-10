«Политическая месть»: Генпрокурор Джеймс ответила на иск Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс выступила с опровержением выдвинутых против неё обвинений в мошенничестве, охарактеризовав их как несостоятельные.

По её словам, за этим иском стоит личная заинтересованность экс-президента Дональда Трампа, который любой ценой стремится добиться от неё ответных действий.

Как передаёт информационное агентство ТАСС, Джеймс заявила: «Публичные комментарии президента не оставляют сомнений в том, что он руководствуется единственным желанием — политическим возмездием, невзирая на последствия. Подобное поведение является грубейшим нарушением установленных конституционных норм».

Кроме того, нью-йоркский прокурор призвала политических лидеров обеих ведущих партий страны — и Демократической, и Республиканской — дать публичную оценку происходящему и «противостоять откровенной деформации основ американской правовой системы».

Летиция Джеймс также подчеркнула, что судебное разбирательство против Дональда Трампа, начало которому было положено в 2022 году, инициировано исключительно на основе собранных доказательств и установленных фактов, а не политической конъюнктуры.

