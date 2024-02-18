Политический аналитик Потуремский заявил об очевидном лидерстве Путина в выборной кампании

По словам политического аналитика Виктора Потуремского, лидерство кандидата в президенты РФ Владимира Путина в соцопросах очевидно. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что на данный момент свой голос за действующего российского лидера готовы отдать 80% жителей страны.

По мнению эксперта, для прочих кандидатов лидерство непреодолимо.

Он отметил, что среди других кандидатов ведется борьба за второе место.

Зарегистрированными кандидатами в президенты РФ являются действующий российский лидер Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, представитель от КПРФ Николай Харитонов.