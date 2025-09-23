Политический ритуал: почему переговоры Запада с Киевом теряют смысл
Переговоры НАТО и Украины о безопасности сравнили с ритуальным танцем
Встречи представителей государств, входящих в НАТО, в частности, США и стран Евросоюза, с украинской стороной по вопросу гарантий безопасности получили неоднозначную оценку. Агентство Reuters, ссылаясь на слова экс-чиновника высокого ранга из Украины, характеризует эти переговоры как своего рода «ритуальный танец».
По его мнению, способность американского лидера Дональда Трампа наложить санкции на Россию вызывает серьезные сомнения. Он также выразил пренебрежительное отношение к затянувшемуся на много недель обсуждению гарантий безопасности между Соединенными Штатами, Европейским союзом и Украиной.
«Сравнив этот процесс с ритуальным танцем, он сказал: "Было бы очень красиво, если бы люди не страдали"», — цитирует агентство слова украинского источника.
Ранее Белый дом анонсировал встречи Трампа с Зеленским, руководством Аргентины и Катара.