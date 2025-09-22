Белый дом анонсировал встречи Трампа с Зеленским, руководством Аргентины и Катара

Во вторник президент США Дональд Трамп проведет серию дипломатических встреч на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Помимо ключевых переговоров с Владимиром Зеленским, в его графике значатся беседы с руководством Аргентины, Европейского союза и многосторонняя встреча с Катаром. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт анонсировал запланированную на 23 сентября встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Переговоры пройдут в кулуарах Генассамблеи ООН, где собираются лидеры со всего мира. Ожидается, что центральной темой беседы станет дальнейшая военная и экономическая поддержка Украины со стороны США.

Помимо встречи с Зеленским, у Трампа запланирован плотный график переговоров с другими лидерами. Он проведет двусторонние встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем и руководством Европейского союза. Также в планах — многосторонняя встреча с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. На протяжении дня американский лидер успеет пообщаться с представителями Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Иордании.

Ранее сообщалось о том, что США планируют ввести санкции против Международного уголовного суда.