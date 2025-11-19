«Политическое цунами накрыло Вашингтон». Рейтинг Трампа достиг дна

Уровень общественной поддержки его политики снизился до минимальной отметки за весь период после его повторного избрания.

Как отмечается в результатах опроса, «рейтинг одобрения президента Дональда Трампа упал до 38%, самого низкого уровня с момента его возвращения к власти». Эта цифра свидетельствует о значительном падении доверия к главе государства со стороны американских избирателей.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о восстановлении мирового уважения к США.